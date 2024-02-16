Aboubakar'ın 5 milyon Euro'yu neden kabul etmediği ortaya çıktı

Fatih Saboviç
Aboubakar'ın 5 milyon Euro'yu neden kabul etmediği ortaya çıktı
Beşiktaş’ta Aboubakar'ın durumunu değerlendiren Kartal Yiğit, “Aboubakar şu an idmanlara başladı. Pazartesi oynama imkanı var” dedi.

Kamerunlu golcüye gelen teklifi de değerlendiren Kartal Yiğit, Aboubakar’ın neden olumsuz yanıt verdiğini de anlattı.

Aboubakar'ın Beşiktaş'ta nasıl kaldığını açıklayan Kartal Yiğit şu ifadeleri kullandı:

Brezilya’nın Gremio kulübü, Vincent Aboubakar'ın transferi için Beşiktaş'a 5 milyonluk euroluk teklifte bulundu.

Aboubakar kabul etmedi.

“Ben Suudi Arabistan’a gideceğim” dedi.

Bunun üzerine Beşiktaş yönetiminden Aboubakar’a bir tepki oluştu.

Çünkü bu 5 milyon Euro transferlere gidecekti.

Bu yüzden “Aboubakar Beşiktaş’ta kaldı” diyebiliriz.

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