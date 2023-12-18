Aboubakar'ın bonservisi belli oldu. Menajeri rest çekti cevabını aldı

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Ayşe Eser Kuşata
Aboubakar'ın bonservisi belli oldu. Menajeri rest çekti cevabını aldı
Beşiktaş ile kadro dışı bırakılan Vincent Aboubakar arasındaki kriz büyüyor.

Beşiktaş'ın yeni yönetimi, kötü gidişatı durdurabilmek için bazı sert kararlar almıştı. Takım içi uyumsuzluk ve performans düşüklüğü gerekçesiyle Vincent Aboubakar, Valentine Rosier, Eric Bailly, Rachid Ghezzal ve Jean Onana kadro dışı bırakılmıştı.

Sakatlığı devam eden Valentin Rosier hariç diğer 4 futbolcu takımla çalışmalara başlarken Vincent Aboubakar sürpriz bir şekilde sosyal medya hesabında Beşiktaş’ı takip etmeyi bıraktı.

Bu gelişme Aboubakar ile Beşiktaş arasındaki iplerin iyice gerilmesine neden oldu. Hürriyet Gazetesi'nde yer alan habere göre Aboubakar'ın menajeri de yönetimle bir araya geldi rest çekti.

İdarecileri bu süreçte profesyonel davranmamakla suçlayan Zahavi'nin, "Takındığınız tavır ve aldığınız karar çok saçma. Vincent, Suudi Arabistan’da servet kazanıyordu, bunu elinin tersiyle iterek Beşiktaş’a geldi. Bu takıma katkısı ortada. Saçma gerekçelerle onu kadro dışı bıraktınız. Sonra hiçbir şey olmamış gibi affettiniz. Vincent çok kırıldı, bu şartlarda kariyerini Beşiktaş’ta sürdürmesi çok zor. Ya Vincent’ten kamuya açık şekilde özür dilersiniz ya da ocak ayında takımdan ayrılırız" dedi.

Habere göre yönetim İsrailli menajerin söylemleri karşısında geri adım atmadı. İdareciler; "Oyuncunuzun kadro dışı kalması teknik kadromuzun raporu sonrasında gerçekleşmiştir, tartışmaya kapalıdır. Eğer ayrılmak niyetindeyseniz şartlar belli. Sözleşmesindeki serbest kalma bedeli olan 6 milyon Euro'yu getirirsiniz gidersiniz" karşılığını verdi.

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