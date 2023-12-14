Aboubakar'ın sırrı ortaya çıktı. Öğrenenler büyük şaşkınlık yaşadı

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Aboubakar'ın sırrı ortaya çıktı. Öğrenenler büyük şaşkınlık yaşadı
Beşiktaş'ta ligin ikinci yarısında gole hasret kalan Aboubakar'ın sırrı ortaya çıktı. Doktor hava toplarına çıkmasını yasaklamış.

Beşiktaş'ta ligin ikinci yarısında formsuzluğu ve isteksizliği dikkat çeken Aboubakan, 4 futbolcu ile birlikte kadro dışı bırakılmıştı.

Futbol direktörü Samet Aybaba'nın aldığı karara göre Vincent Aboubakar, Rachid Ghezzal, Valentin Rosier, Eric Bailly ve Jean Onana kadro dışı bırakılmıştı.

Aboubakar'ın özellikle hava toplarına hiç çıkmaması ve kafa vurmaması dikkat çekmişti.

Bunun nedeni ortaya çıktı.

Fanatik'te yer alan habere göre Aboubakar geçen ay milli arada eşinin rahatsızlığını öne sürerek Paris'e gitmişti. Ancak oyuncunun, ailesiyle ilgili olarak sorunlardan dolayı değil, saç ektirmek için Paris’e gittiği ortaya çıktı.

Doktorun saç ektirmesinden sonra Aboubakar'dan 3 hafta toplara kafa vurmamasını istediği ileri sürüldü. Aboubakar da sakat olduğunu iddia ederek antrenmanlara katılmadı. Ayrıca Aboubakar'ın kulübe haber vermeden 2 kez de Paris'e saç kontrolü için gittiği bildirildi.

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