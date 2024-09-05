Aboubakar'ın yeni takımı belli oldu

Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un kadroda düşünmediği Aboubakar'la yollar ayrılıyor.

Uzun süredir kadroya giremeyen Aboubakar, başta Arap kulüpleri olmak üzere pek çok teklifi kabul etmemişti.

Aboubakar'ın son kararı şaşırttı. Sports Digitale'nin haberine göre Kamerunlu futbolcunun Süper Lig takımı Hatayspor'la anlaştığı öğrenildi.

Aboubakar'ın Hatayspor'da sezon sonuna kadar kiralık olarak forma giyeceği, yıllık ücretinin büyük bölümünü yine Beşiktaş'ın ödeyeceği belirtildi.

Aboubakar geçen sezon Beşiktaş'ta 19'u ilk 11 olmak üzere 34 maçta forma giydi ve 12 gol attı.

, Beşiktaş, Kamerunlu golcüyle sözleşme fesih konusunda anlaşma sağladı. Aboubakar'ın bir sene kiralık olarak Hatayspor'a gideceği belirtildi.