Abramovich Marmaris'e bağlanmak için servet ödedi

Muğla, Marmaris'teki özel marinalar, tekne ve yat bağlama fiyatlarıyla dünya standartlarını zorluyor. 28 metrelik bir teknenin yıllık bağlama ücreti 30 bin euro'dan başlıyor. Marina yetkilileri, fiyatların Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından belirlenen tarifelere göre uygulandığını belirtiyor.

Yat ve Tekne Endüstrisi Derneği (YATED) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Bekiroğlu, yüksek bağlama ücretleri nedeniyle birçok teknenin yakın ülkelerdeki marinalara yöneldiğini ifade etti. Bekiroğlu, "Tekne çok ama marina yok" diyerek, sektördeki en büyük sorunun kapasite yetersizliği ve fiyat artışı olduğunu vurguladı. Türkiye'de toplam 83 kıyı tesisinin 19 bin 191 bağlama kapasitesine sahip olduğunu belirtti.

FİYATLAR UÇUK

Bekiroğlu, Türkiye'nin cennet koylarının "tekne parklara" dönüştüğünü ve mevcut 25-30 marinanın toplam bağlama kapasitesinin 6500 civarında olduğunu söyledi. Kapasitenin hızla en az yüzde 50 artırılması gerektiğini belirten Bekiroğlu, yüksek fiyatların denizciliğe başlamak isteyenleri zorladığını ekledi.

Örneğin, Monaco'da 42 metrelik bir teknenin yüksek sezonda günlük bağlama ücreti 650 euro iken, aynı tekne Göcek'te 1200 euro, Bodrum'da 700 euro ve Yunanistan'da 35 euro. Bu durum, yabancı yatların Türkiye yerine yurt dışına gitmesine neden oluyor.

MARMARİS MARİNA ÜCRETLERİ

Marmaris Belediye Meclisi'nin aldığı karara göre, Bozburun Mahallesi'ndeki yat yanaşma yerinin 7 aylık ücreti dikkat çekiyor. Yabancı bayraklı 28 metrelik bir teknenin günlük bağlama ücreti 2750 TL olarak belirlendi. Teknenin boyu 28 metreden büyükse, her metre için ek 250 TL alınıyor. 7 aylık turizm sezonu boyunca yat yanaşma ücreti ise 26 bin 208 TL.

İSTANBUL MARİNA ÜCRETLERİ

İstanbul'daki marinalarda da fiyatlar dikkat çekiyor. Tarabya Marina'da 10 metrelik bir teknenin yıllık bağlama ücreti 400-500 bin lira arasında değişirken, Ataköy Marina'da 9 metrelik bir tekne için yıllık ücret 4000-5000 euro arasında. Marin Türk'te 9 metrelik bir tekne için yıllık bağlama ücreti 200-250 bin TL arasında değişiyor. Tuzla Viaport'ta ise 10 metrelik bir tekne için yıllık bağlama ücreti 200-250 bin lira arasında.

ABRAMOVICH SERVET ÖDÜYOR

Rus milyarder Roman Abramoviç'in lüks yatları, 2 yıldır Marmaris ve Göcek'te demirli. Abramoviç'in, boyları 164 ve 139 metre olan yatları için yıllık 200 bin euro'nun üzerinde ödeme yaptığı öğrenildi.