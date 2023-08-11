AB'ye yasa dışı girişler, yılın ilk 7 ayında arttı

AB ülkelerine yasa dışı girişler, yılın ilk 7 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 artarak 176 bin 100'e yükseldi.

KAYNAK: AA
AB'ye yasa dışı girişler, yılın ilk 7 ayında arttı

Merkezi Polonya'nın başkenti Varşova'da bulunan Avrupa Birliği'nin (AB) sınır koruma ajansı Frontex'ten yapılan açıklamaya göre, ilk hesaplamalar çerçevesinde yılın ilk 7 ayında AB'nin dış sınırlarında tespit edilen düzensiz sınır geçişlerinin sayısı, 2016'dan bu yana en yüksek rakama ulaştı.

Söz konusu süreçte yasa dışı girişlerde en çok kullanılan güzergah, Orta Akdeniz oldu. Bu rotadan 89 bin kişi AB ülkelerine girdi. Bu da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 115'lik artış olarak kayıtlara geçti. Orta Akdeniz rotasından en çok yasa dışı geçenler Fildişi Sahili, Gine ve Mısır vatandaşları oldu.

İkinci sıradaki güzergah olan Batı Balkanlar'dan girenlerin sayısı yüzde 26 azalarak 52 bin 232'ye düştü. Bu güzergahı en çok Suriyeliler ve Afganlar kullandı.

Üçüncü sıradaki Doğu Akdeniz'den gelenlerin sayısı da yüzde 29 azalarak 17 bin 54 oldu. Doğu Akdeniz güzergahını da en çok kullananlar Suriyeliler, Filistinliler ve Afganlar olarak kaydedildi.

AB ülkelerine yasa dışı girişler, yılın ilk 7 ayında, 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 13 artarak 176 bin 100'e yükseldi.

Öne Çıkanlar
Altın fiyatları düşecek mi? 11 Ağustos çeyrek gram altın ne kadar kaç TL?
Altın fiyatları düşecek mi? 11 Ağustos çeyrek gram altın ne kadar kaç TL?
Bahçeli’nin çağrısına İYİ Parti nasıl tavır alacak?
Bahçeli’nin çağrısına İYİ Parti nasıl tavır alacak?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 54 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 54 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Avrupa’nın ve İngiltere’nin sınır bekçisi AKP
Avrupa’nın ve İngiltere’nin sınır bekçisi AKP
Ahmet Çakar’dan TFF Başkanı’na büyük suçlama: Sen önce cep telefonundaki Bylock’un hesabını ver
Ahmet Çakar’dan TFF Başkanı’na büyük suçlama: Sen önce cep telefonundaki Bylock’un hesabını ver
Şener Üşümezsoy depremin nerede olacağını bas bas bağırıyor. Aynı fayın 2 ucunda stres var
Şener Üşümezsoy depremin nerede olacağını bas bas bağırıyor. Aynı fayın 2 ucunda stres var
Son Haberler
İstanbulluların en çok kullandığı yol 20 gün trafiğe kapatılacak Güncel
İstanbulluların en çok kullandığı yol 20 gün trafiğe kapatılacak
Göz tansiyonu akıllı lens ameliyatı olmaya engel olur mu Sağlık
Göz tansiyonu akıllı lens ameliyatı olmaya engel olur mu
Cilt kanseri uyarısı. Bu saatlerde sakın dışarı çıkmayın Sağlık
Cilt kanseri uyarısı. Bu saatlerde sakın dışarı çıkmayın
Gribi hafife almayın Sağlık
Gribi hafife almayın
Polonya'da bomba alarmı: 14 bin kişi tahliye edildi Dünya
Polonya'da bomba alarmı: 14 bin kişi tahliye edildi
Mehmet Şimşek müjde diye Arap sermayesini açıkladı. İnşallah son kalan yerleri de satın almazlar Ekonomi
Mehmet Şimşek müjde diye Arap sermayesini açıkladı. İnşallah son kalan yerleri de satın almazlar
Gözaltındaki mor halkalar neyin habercisi Sağlık
Gözaltındaki mor halkalar neyin habercisi