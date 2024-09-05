Aç ayı ilçeye indi: Restoran bahçesinde görüntülendi

Aç bir ayı, doğal yaşam alanı olan Soğuksu Milli Parkı'ndan inerek ilçe merkezine kadar geldi ve bir restoranda yiyecek aramaya başladı.

Olay, gece saatlerinde meydana geldi. İlçe merkezindeki bir restorana ait güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, büyük bir ayı rahatlıkla restoran bahçesinde dolaşırken görülüyor. Masaların üzerinde yiyecek arayan ayı, bir süre sonra bölgeden ayrıldı.

Olayla ilgili konuşan restoran sahibi Ahmet Yılmaz, "Sabah iş yerine geldiğimde güvenlik kameralarını inceledim ve bu manzarayla karşılaştım. Ayı, hiç çekinmeden restoranın içinde dolaşmış. Neyse ki kimseye bir zarar vermemiş. Ancak bu durum, bölgemizde yaban hayatıyla insan yaşamının bir arada olduğu gerçeğini bir kez daha ortaya koydu" dedi.

Kızılcahamam Kaymakamlığı, vatandaşları yaban hayatına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Yapılan açıklamada, "Bölgemizde ayıların sıkça görüldüğü biliniyor. Vatandaşlarımız, özellikle piknik alanlarında ve ormanlık bölgelerde yiyeceklerini açıkta bırakmamalı ve çöplerini doğru bir şekilde imha etmelidirler. Ayılarla karşılaşma durumunda sakin kalmalı ve uzaklaşmalıdırlar" denildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri de olayla ilgili inceleme başlattı. Ekipler, ayının takibini yaparak doğal yaşam alanına geri dönmesini sağlayacak çalışmalar yapacaklar.