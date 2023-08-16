Aç ayı oynamaz atasözünün anlamı nedir?

‘Aç ayı oynamaz’ sözüyle anlatılmak istenen şudur; kendisinden iş beklenenler, maddi gereksinmeleri karşılanmazsa, çalışamazlar.

Türk Dil Kurumunun açıklamasına göre aç ayı oynamaz atasözü şu şekilde ifade edilmektedir; bir iş yapan kimseye emeğinin karşılığı mutlaka verilmelidir. İnsan ya da hayvan çalışan insanların karnı doyurulmalı ve emeklerine karşılık hak ettikleri verilmelidir.

Aç Ayı Oynamaz Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Maaşlarını alamayan işçiler üretimde gereken özeni göstermiyor, ne demişler ‘aç ayı oynamaz.’