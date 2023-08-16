Aç ayı oynamaz atasözünün anlamı nedir?

Günlük dilde sıkça kullanılan ‘Aç ayı oynamaz’ atasözünün anlamı nedir? İşte yanıtı…

Aç ayı oynamaz atasözünün anlamı nedir?

‘Aç ayı oynamaz’ sözüyle anlatılmak istenen şudur; kendisinden iş beklenenler, maddi gereksinmeleri karşılanmazsa, çalışamazlar.

Türk Dil Kurumunun açıklamasına göre aç ayı oynamaz atasözü şu şekilde ifade edilmektedir; bir iş yapan kimseye emeğinin karşılığı mutlaka verilmelidir. İnsan ya da hayvan çalışan insanların karnı doyurulmalı ve emeklerine karşılık hak ettikleri verilmelidir.

Aç Ayı Oynamaz Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Maaşlarını alamayan işçiler üretimde gereken özeni göstermiyor, ne demişler ‘aç ayı oynamaz.’

Öne Çıkanlar
E-devlet'ten TC kimlik numarası herkese nasıl gizlenir
E-devlet'ten TC kimlik numarası herkese nasıl gizlenir
Şener Üşümezsoy bu defa İstanbul depreminin nerede olacağını açıkladı
Şener Üşümezsoy bu defa İstanbul depreminin nerede olacağını açıkladı
Litresini 35 liraya satıyorlar. Almanlara rakip oldular
Litresini 35 liraya satıyorlar. Almanlara rakip oldular
Devlet okulları ve devlet hastaneleri parasızmış
Devlet okulları ve devlet hastaneleri parasızmış
KYK burs başvurusu nasıl yapılır? 2023 KYK burs/ kredi başvuruları ne zaman?
KYK burs başvurusu nasıl yapılır? 2023 KYK burs/ kredi başvuruları ne zaman?
MasterChef Kıvanç kimdir? MasterChef All Star Kıvanç Karadeniz kaç yaşında nereli?
MasterChef Kıvanç kimdir? MasterChef All Star Kıvanç Karadeniz kaç yaşında nereli?
Son Haberler
Dimitri Payet'in yeni adresi belli oldu Spor
Dimitri Payet'in yeni adresi belli oldu
Kaç PKU’lu bebek var Sağlık
Kaç PKU’lu bebek var
İmamdan hükümete enflasyon tepkisi: Bugün asgari ücret geçim midir? Güncel
İmamdan hükümete enflasyon tepkisi: Bugün asgari ücret geçim midir?
Sofradaki mucize Şifalı Bitkiler
Sofradaki mucize
Yağ yakan besinler Sağlık
Yağ yakan besinler
Rusya, Tuna Nehri'nde tahıl silolarını vurdu Dünya
Rusya, Tuna Nehri'nde tahıl silolarını vurdu
Tartıştığı sevgilisini süpürgenin kablosuyla boğarak öldürdü Güncel
Tartıştığı sevgilisini süpürgenin kablosuyla boğarak öldürdü