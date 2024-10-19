Aç ayılar karavan bastı. Kış uykusundan önce son ziyafet

Bitlis Nemrut Krater Gölü çevresinde yaşayan ayılar aç kalınca turistlerin karavanını gözlerini kestirdi. Karavana giden ve koklayarak yiyeceklerin bulunduğu yeri tespit eden ayılar amaçlarına ulaşamadı.

Kapıyı açamayan ayılar karavanın çevresindeki yiyecekleri tükettikten sonra ormanlık alanda izlerini kaybettirdi.

Doğa üzerine gözlemler yapan Dr. Cihan Önen, insanların bu hayvanları besleyerek doğal yaşam döngülerine müdahale etmesinin ciddi sonuçlar meydana getirebildiğini belirtti.

Önen “Ayıların doğal beslenme alışkanlıklarından uzaklaşması, hem insanların güvenliği hem de bu canlıların yaşamı için istenmeyen durumlar oluşturabilir. Bu yüzden doğadaki hayvanların doğal ortamlarına müdahale edilmemelidir. Ayrıca yetkililerin ve uzmanların uyarılarının dikkate alınması gerekir” dedi.

Ayıların kış uykusuna yattığı düşünülür ancak ayılar aslında torpor ismi verilen derin bir uykuya yatarlar. Torpor sırasında kalp atışı ve solunum hızı düşer. Vücut sıcaklığı normale kıyasla nispeten daha azdır. Bu süreçte ayılar beslenmez, boşaltım yapmaz ve dışkılamaz ve bu durumu 100 günden fazla sürdürebilirler.