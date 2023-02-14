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Aç geyik mahalleye indi

Sakarya'nın Pamukova ilçesinin yüksek kesimlerinde devam eden yoğun kar yağışı sebebiyle yiyecek bulmakta zorlanan geyik, mahalleye indi.

Haber Giriş: 14 Şubat 2023 Salı - 14:08
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Aç geyik mahalleye indi

Aç geyik mahalleye indi
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İHA'nın haberine göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarıları sonrasında Sakarya'nın yüksek kesimlerde kar yağışı devam ediyor. 

Bu çerçevede Pamukova ilçesi Kadı Mahallesi yakınlarında kar örtüsü altında yiyecek bulamakta zorlanan geyik, karnını doyurabilmek için mahallenin yakınlarına kadar inip mahalle yolunda dolaşmaya başladı. 

Karla mücadele ekiplerinin görüntülediği kızıl geyik, aracı görünce bir süre yolda ilerledikten sonra karşısına köpeklerin çıkmasının ardından karla kaplı ağaçlık bölgeye yönelerek kayboldu.

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