Aç kalan domuz sürüsü ilçe merkezine indi

Zonguldak’ta aç kaldıkları tahmin edilen domuz sürüsü, ilçe merkezine kadar geldi.

Devrek ilçesi Karşıyaka Mahallesi’nde yiyecek arayan domuz sürüsü, o esnada bölgeden aracıyla geçmeye çalışan bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Aracıyla evine dönen bir kişi duyduğu sesler üzerine baktığı tarafta domuz sürüsünü görünce gözlerine inanamadı. Hemen cep telefonuna sarılan vatandaş, domuz sürüsünün o anlarını cep telefonu ile çekti.

Bir süre yiyecek arayıp oynayan domuzlar, aracı fark ettiklerinde ise hızla şehirden uzaklaştı.