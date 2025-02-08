Aç kalan kurt, köye indi

Kaynak: İHA
Aç kalan kurt, köye indi

Kars'ta aç kalan kurt, köye indi. O anlar vatandaşların cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kars'ta özellikle yüksek kesimlerde kış mevsiminin sert geçmesi ve yiyecek bulmakta zorlanan yabani hayvanlar, son günlerde sık sık yerleşim yerlerinde görülmeye başladı.

Kars Merkez Ölçülü köyü yakınlarına kadar inen kurt, tur operatörü Şentürk Güç, tarafından fark edildi. O an misafirleriyle birlikte Ölçülü köyüne seyahat eden Güç, köye kadar inen kurdu cep telefonuyla kaydetmeye başladı.

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Aracı gören kurt ise koşarak bölgeden uzaklaşmaya çalıştı. Bir süre koşan kurt daha sonra gözlerden kayboldu.

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