Aç kalan tilkiyi bisküvi ile beslediler

Kaynak: İHA
Aç kalan tilkiyi bisküvi ile beslediler

Bolu'da vatandaşlar orman yolunda bir tilkiyle karşılaştılar. Aç kalan tilkiyi yanlarında bulundurdukları bisküvi ile beslediler.

Seben-Bolu kara yolu üzerinde araçlarıyla seyreden Berin ve Ender Orhuner çifti, yol üzerinde bir tilki ile karşılaştı. Kar üzerinde tilkinin yiyecek bulmakta zorlandığını anlayan duyarlı vatandaşlar yol kenarında durdu. Araçtan inerek tilkiye yaklaşan çift, yanlarında bulunan bisküvi ile tilkiyi beslemek istedi.

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Berin ve Ender Orhuner çiftine ilk önce korkuyla yaklaşan tilki, bisküvileri yemeye başladı. Tilkiyi araçlarından inerek bisküviyle doyuran Orhuner çifti o anları cep telefonuyla kaydetti.

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