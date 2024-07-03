Aç Karnına bunları ağzınıza sürmeyin. Duyunca çok şaşıracaksınız

SAĞLIKLI BİR BAŞLANGIÇ İÇİN ÖNERİLER

Aç karnına tüketilmemesi gereken besinler hakkında bilgi sahibi olmak, sindirim sistemi sağlığını korumak açısından önemlidir. Sabahları sağlıklı bir kahvaltı için şu besinleri tercih edebilirsiniz:

Yulaf ezmesi: Lif açısından zengin olduğu için sindirimi destekler ve uzun süre tok kalmanızı sağlar.

Meyveli Smoothie: Sindirimi kolay ve besleyici bir seçenek olan meyveli smoothieler, gün boyu enerji verir.