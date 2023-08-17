Aç köpek fırın deler atasözünün anlamı nedir?

Aç köpek fırın deler sözüyle anlatılmak istenen; karnı aç bir insanın karnını doyurmak için yapamayacağını sandığınız işleri bile yapmasıdır.

Aç köpek fırın deler atasözünün anlamı TDK sözlüğüne göre anlamı şu şekilde açıklanmıştır;

Aç kimse karnını doyurmak için önüne çıkan engellerin tamamını aşar ve isteğini elde eder. Yani azim ve hırs olduktan sonra ekmeğini taştan çıkarır.

Aç köpek fırın deler atasözünün cümle içinde kullanımı

Evi soyan hırsızı görenler ‘aç köpek fırın deler’ dedi.