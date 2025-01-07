Aç kurt mahalleye indi

Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, akşam saatlerinde aç kalan bir kurdun dışarıda gezdiğini ve bu görüntüleri kayda aldıklarını belirttiler.

VATANDAŞLARDAN UYARI: "DİKKAT EDİN, AÇLAR"

Kurdu gören vatandaşlar, "Her sene olduğu gibi kış aylarıyla beraber ilçe merkezine yabani hayvanlar inmeye başladı. Bugün akşam saatlerinde bizim mahallede aç bir kurt gezdiğini fark ettik ve o anları da kayıt altına aldık. Herkes akşam saatlerinde dikkat etsin çünkü bunlar aç, ne yapacakları belli değil" diyerek uyarıda bulundular. Ayrıca, vatandaşlar, "Herkes kapısının önüne bir yemek kabı bıraksa tamamdır. Çünkü onlar kardan dolayı dağlarda bir şey bulamıyorlar, ondan merkeze iniyorlar" şeklinde de bir çözüm önerisinde bulundular.