Aç kurt mahalleye indi

Düzenleme: Kaynak: İHA

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde, dağların karla kaplanması sonucu yiyecek bulamayan bir kurt, ilçe merkezine indi. O anlar, mahalle sakinleri tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, akşam saatlerinde aç kalan bir kurdun dışarıda gezdiğini ve bu görüntüleri kayda aldıklarını belirttiler.

aw365240-02.jpg

VATANDAŞLARDAN UYARI: "DİKKAT EDİN, AÇLAR"
Kurdu gören vatandaşlar, "Her sene olduğu gibi kış aylarıyla beraber ilçe merkezine yabani hayvanlar inmeye başladı. Bugün akşam saatlerinde bizim mahallede aç bir kurt gezdiğini fark ettik ve o anları da kayıt altına aldık. Herkes akşam saatlerinde dikkat etsin çünkü bunlar aç, ne yapacakları belli değil" diyerek uyarıda bulundular. Ayrıca, vatandaşlar, "Herkes kapısının önüne bir yemek kabı bıraksa tamamdır. Çünkü onlar kardan dolayı dağlarda bir şey bulamıyorlar, ondan merkeze iniyorlar" şeklinde de bir çözüm önerisinde bulundular.

Son Haberler
Benzine dev zam! Tabelalar değişti
Benzine dev zam! Tabelalar değişti
Kaza sonrası alev alan araca trafik polisi söndürdü
Kaza sonrası alev alan araca trafik polisi söndürdü
Aç kurt mahalleye indi
Aç kurt mahalleye indi
Arkadaş kavgası ölümle bitti
Arkadaş kavgası ölümle bitti
Uzman isim asgari ücrete ek zam için net konuştu. Yüzde 30 zammı nokta atışı bilmişti!
Uzman isim asgari ücrete ek zam için net konuştu. Yüzde 30 zammı nokta atışı bilmişti!