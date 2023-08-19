Aç ne yemez tok ne demez atasözü ne anlatmak istiyor?

Aç ne yemez, tok ne demez atasözünün anlamı nedir? İşte yanıtı…

Aç ne yemez tok ne demez atasözü ne anlatmak istiyor?

Aç ne yemez, tok ne demez atasözünün anlamı: Aç insan her yiyeceği yer, tok insan ise yiyecekleri beğenip beğenmediğini söylemekten çekinmez.

Aç Ne Yemez Tok Ne Demez Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Aç ne yemez tok ne demez atasözü TDK' da şu şekilde tanımlanmıştır:

Yoksul kişi ihtiyaç duyduğu şeyin en kötüsüne bile razı olur; iyisini, kötüsünü arayacak durumda değildir. Oysa varlıklı kişi için durum farklıdır, o her zaman daha iyisini ister, en güzel şeylerde bile bir kusur bulur, beğenmezler. İnsanların kararlarını içinde bulundukları durumlar belirler. Buradan çıkaracağımız mana insanların hayat konforu, parası arttıkça kibirlerinin arttığı aynı zamanda da tevazuların azaldığı yönündedir.

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