Açelya ne demek? Açelya isminin anlamı nedir?

Pek çok isim kendi özel anlamını barındırmaktadır. Bu isimlerden Açelya da son zamanlarda anlamı sık sık araştırılan isimlerden oldu. Peki, Açelya ne demek? Açelya isminin anlamı nedir?