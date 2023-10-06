Açelya adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Kız çocuk ismi arayan ebeveynler Açelya isminin anlamını araştırıyor. Peki, Açelya ne demek? Açelya isminin anlamı nedir?
AÇELYA NE DEMEK?
Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Açelya ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:
- Kokusuz, güzel renkli çiçekler açan bir bitki (Rhododendron).
AÇELYA İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?
Açelya ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Açelya adını koymak caizdir.