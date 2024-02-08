Acemi doktor bebeğin başını koparttı. Ailenin iki isteği oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Acemi doktor bebeğin başını koparttı. Ailenin iki isteği oldu
ABD’de bir doktor doğum sırasında aşırı güç kullanınca bebeğin başı koptu. Mahkeme, ‘cinayet’ kararı verirken bebeğin ailesinin doktordan iki istekte bulundu.

Georgia eyaletinde meydana gelen olayda, bir doktor, doğum sırasında bebeğin kafasının aşırı güç kullanması sonucu başını kopardı.

Aile doktora dava açarken yapılan adli tıp değerlendirmesi sonrası bebeğin ölümünün cinayet olduğuna karar verildi.

21 yaşındaki anne Jessica Ross, doğumu gerçekleştirmek üzere Southern Regional Medical Center'a gitti. Doğumu gerçekleştiren doktor bebeğinin başını gereğinden fazla güç kullanarak çekmeye çalışırken kopardı. Bunun üzerine çocuğun babası Treveon Isaiah Taylor ile hastaneye dava açtı.

Adli tıp tarafından yapılan incelemede bebeğin ölümünün tıbbi hata değil, cinayet olarak değerlendirilmesine karar verildi.

Doğumda ölen bebeğin ailesinin avukatı Roderick Edmond, hastanenin de olayı örtbas etmeye çalıştığını açıkladı.

AİLENİN İKİ TALEBİ OLDU

Olayın gerçekleştiği hastane ise yaptığı açıklamada olaydan büyük üzüntü duyduklarını ve her konuda ailenin yanında olacaklarını bildirdi.

Hastanenin sahibi olan Prime Healthcare Services, "En içten düşünce ve dualarımızın aileyle ve bu trajik olaydan etkilenen herkesle birlikte olduğunu" belirtti.

Ağır ihmal, dolandırıcılık ve kasıtlı olarak duygusal sıkıntı yaratma suçlamalarının yer aldığı davada aile, bebeğin 10.000 dolarlık cenaze masrafını karşılanmasının yanı sıra henüz miktarı belirtilmemiş tazminat talep ediyor.

Cinayetle suçlanan Dr. St. Julian ise henüz savunmasını sunmazken davayla ilgili kamuya açık bir yorumda bulunmadı.

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