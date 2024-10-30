Acemi hırsızlar müzik dinlerken yakayı ele verdi

Adana’nın Kozan ilçesinde 3 şüpheli çaldıkları teyp ile müzik dinlerken yakalanıp tutuklandı.

İddiaya göre E.K., O.E. ile B.İ. adlı üç arkadaş , 29 Ekim'de 42 AFV 830 plakalı araçla Kozan, İmamoğlu ve Adana merkez sanayi sitesindeki kilidi açık üç araçtan akü, teyp ve hoparlör çaldı.

Şikayet üzerine Kozan ve İmamoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Polis hırsızları yakalamak için çalışma yaptığı sırada, İmamoğlu ilçesi Hürriyet Mahallesi’ndeki Şehit Mehmet Er Parkı’nda müzik dinleyen şahıslar polisin dikkatini çekti.

İmamoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptığı incelemede şahısların hırsızlıktan arandığını teybin ise çalıntı olduğunu belirledi.

Gözaltına şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.