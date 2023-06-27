Acemi kasaplar dikkat: Bayramı acil serviste geçirmek istemiyorsanız sakın yapmayın

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Atıf Bayramoğlu, acil servislerin bayramlarda "acemi kasaplar" ile dolduğunu belirterek, kurbanlıkların kasap ve ehil kişilere kestirilmesini tavsiye etti.

Acemi kasaplar dikkat: Bayramı acil serviste geçirmek istemiyorsanız sakın yapmayın

Atatürk Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ATASEM) İlk Yardım Kursları Koordinatörü, İlk Yardım Eğitici Eğitmeni de olan Araştırma Hastanesinin Acil Servis doktoru Bayramoğlu, AA muhabirine, özellikle kurban bayramlarının ilk gününde acil servislere yoğun başvuru aldıklarını söyledi.

Yaklaşık 17 yıldır acil serviste görev yaptığını, geçen yıl Kurban Bayramı'nın ilk gününde acil servise 200'den fazla kesi vakası aldıklarını kaydeden Bayramoğlu, büyük damar yaralanmaları nedeniyle ölümle sonuçlanacak ciddi yaralanmalı vakaların da olduğunu aktardı.

"ÇOK CİDDİ KAZALARI ÖNLEYEBİLİRİZ"

Kurban Bayramı'nda acil servislerde parmak, kol ve el kesi vakalarıyla karşılaştıklarını dile getiren Bayramoğlu, şöyle devam etti:

"İnsanlar bayramda acillere bir yerlerini kesme sonucu ve aşırı yemeye bağlı fonksiyonel bağırsak, sindirim sorunlarından geliyor. Biz bayramda vatandaşların acilde değil evlerinde olmalarını istiyoruz. Seneden seneye kurban kestiğimiz için bu konuda deneyimli olmamamız çok doğal ancak bu konuda yetkin ve yetkilendirilmiş kişilerle çalışılmasını öneriyoruz, böylece çok ciddi kazaları önleyebiliriz."

"BAYRAMINIZ ZEHİR OLMASIN"

Kurban kesimi sırasında güvenli kesim alanı oluşturmanın önemine, belediyelerin bu kapsamda önceden hazırlık yaptığına işaret eden Prof. Dr. Bayramoğlu, kesi durumunda temiz bir kumaş parçası ile basınç uygulayıp ardından sargı bezi ya da başörtüsüyle baskılı bandaj yapılmasını ve en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmasını istedi.

Bayramoğlu, "Bayramda acil servislerde kolu, eli, bacağı kesilenleri görmek istemiyoruz, bu işi kasaplar, ehil insanlar yapsın, acemi kasaplar yapmasın." ifadesini kullandı.

Bayramda aşırı yemeye bağlı problemlerle ilgili de acile çok vaka geldiğini anlatan Bayramoğlu, "Bayramda lezzetli kurban etini hemen ciddi şekilde tüketiyoruz, böyle olunca bayramın kalanı aynı şekilde geçmiyor. Olabildiğince porsiyonları kontrol altında tutun, aşırı yağlı ağır yiyeceklerden kaçının ve ölçülü tatlı tüketin, tatlı tüketirken ise meyve ağırlıklı tüketin. Besinlerin tüketiminde çiğnemeye önem gösterin, bayramınız ağız tadında geçsin, zehir olmasın." diye konuştu.

(Kaynak: AA)

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