Acemi kasaplar dikkat! Kurban keseceklere 'bıçak' uyarısı

Adliğ, küçükbaş hayvanlar için küçük, büyükbaş hayvanlar için ise büyük bıçak kullanılması gerektiğini belirterek, "Bu yöntemle hayvanın anatomisine uygun kesim yapılacaktır" ifadesini kullandı.

Şehirde, bayramın yaklaşmasıyla birlikte bıçak üreticileri de yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Gündüz gece demeden çalışan ustalar, bıçakları özenle işleyerek günlük 20 bin adet üretim yapıyor.

Türkiye'nin her yerinden talep gören 'Bursa Bıçağı', 250 ile 400 TL arasında satılıyor. Bursa Bıçakçılar Derneği Başkanı Fatih Adliğ, bıçakçılık sanatının özellikle özel günlerde hatırlanmasının önemini vurguladı. Bayram öncesinde müşteri sayısının arttığını belirten Adliğ, kurban kesiminde kullanılacak bıçakların seçimi konusunda uyarılarda bulundu. Adliğ, "Eğer bıçağımızla hayvanı keserken bıçağı sürterek kullanacaksak, bıçağımızın büyük olması gerekir. Tersine, çekerek kesim yapacaksak bıçağımızın küçük olması daha uygun olur" dedi.

“KÖR BIÇAKLAR BİLETİLMELİ”

Kurban kesimi sırasında yaşanabilecek kazaları önlemek için önerilerde bulunan Adliğ, "Kesim sırasında bıçağı ters çekerken, vücudumuzu ve ayaklarımızı bıçaktan uzak tutmalıyız. Bayramlarda yaşanan kazaların çoğu bu şekilde gerçekleşiyor. Ayrıca, sıcak eti doğrarken dikkatli olunmalıdır, çünkü bu işlem sırasında en çok yaralanmalar meydana gelmektedir" diye konuştu.

Keskin bıçaklar ürettiklerini söyleyen Adliğ, "Bursa bıçakları dünya çapında tanınmaktadır. Hayvanlara acı çektirmeyen, keskin bıçaklar üretmeye özen gösteriyoruz. Kör bıçaklarla kesim yapmak, hem hayvana hem de kesime zarar verir" dedi.

“BIÇAKLARI SEYYARDAN DEĞİL, DÜKKANDAN ALIN”

Bıçak alırken dikkatli olunması gerektiğini belirten Adliğ, "Bıçaklarınızı mümkünse seyyarlardan değil, güvenilir dükkanlardan alın. Bursa'dan veya şehir dışından gelen seyyar satıcılar sahte bıçaklar satabilir. Gerçek 'Bursa Bıçağı'nı satın almak için bilinen satış noktalarını tercih edin" şeklinde konuştu.