"Acemi kasaplar" hastaneye koştu: 2 günde 204 kişi yaralandı

Kurban Bayramı'nda acemi kasaplar iş başı yapınca, Kırıkkale'de toplam 204 kişi bıçak yaralanmasından dolayı hastaneye başvurdu

"Acemi kasaplar" hastaneye koştu: 2 günde 204 kişi yaralandı

Kırıkkale'de bayramın ilk üç gününde kurban keserken yaralanan 204 kişi hastaneye başvurdu.
Kırıkkale'de bayramın birinci ve ikinci gününde kurban kesen vatandaşlardan bazıları, bıçak ve satır gibi aletlerle yaralandı. Yaralananların kimi yakınlarının yardımıyla kimi de ambulanslarla şehrin farklı bölgelerindeki hastanelere götürüldü. Şu ana kadar il genelindeki kamu hastanelerinin acil servislerine başvuran 204 yaralı, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

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