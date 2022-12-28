Bu çaydan bir bardak içerek tığ gibi olun. Diyet ve spora gerek kalmıyor

Kilo vermek isteyenlerin bir numaralı adreslerinden biri de acı çehre çayı olarak bilinir. Çay genelde Batı Asya, Avrupa, Kuzey Afrika’da görülen bir bitkidir. Acı çehre bir diğer adı ile kara kızılcık, çalı veya bodur bir ağaç şeklindedir

Acı çehre çayı metabolizmayı hızlandırıp yağ yakımına destek sağlıyor. Bu etkileri ile kilo verme sürecine gerçekten destek olan bir çaydır. Ayrıca kabızlık ile ilgili sorunları azaltmaya yardımcı olduğu da bilinir.

FAYDALARI

Kilo vermeye yardımcı olur,

Prostat rahatsızlığına iyi gelir.

Vücutta bulunan kas kütlesinin azalmasını önler.

İştahı azaltıp tatlı isteğini azaltan bir çaydır.

Yağ yakımına ciddi bir etkisi bulunur.

Vücutta oluşan tatlı isteğini en aza indirdiği bilinir.

Vücutta bulunan fazla yağın atımına yardımcı olur.

Cilt üzerinde sıkılaştırıcı bir etkisi vardır.

Sindirim sistemine faydalıdır, bağırsakların çalışmasına yardımcı olur.

Vücutta bulunan şişkinlik ve ödemi atmaya yardımcı bir içecektir.

ACI ÇEHRE ÇAYI NASIL YAPILIR?

Mynet’te yer alan bilgilere göre, acı çehre otu genel olarak çay olarak hazırlanarak tüketilir. Acı çehre otundan elde edilen acı çehre çayı hazır paket olarak satışta bulunur. Hazır acı çehre çayı alınacaksa bir bardak sıcak suya poşet çayı ekleyip demlenmesini beklemek yeterli olacaktır.

1 bardak sıcak su hazırlanır.

5-6 tane acı çehre tohumu sıcak suyun içine atılır.

Sıcak suyun içerisinde 5-10 dakika demlendirilir.

Çay demlendikten sonra süzülerek içilebilir.

TIĞ GİBİ YAPAR

Acı çehre çayının en önemli etkilerinden biri güçlü içeriği sayesinde kilo vermeye destek olmasıdır. İçeriğinde bulunan bitkisel karışımla birlikte yağ yakımına destek sağlayıp metabolizmayı hızlandırır. Vücutta bulunan ödem ve şişkinlikleri azaltarak kilo vermeye yardımcı olur. Ancak her bitkisel üründe olduğu gibi acı çehre çayı da direkt olarak zayıflatmaz ya da ödem attırmaz. Acı çehre çayı doğru tüketildiğinde zayıflama konusunda kişilere yardımcı olur.