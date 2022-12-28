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Acı tablo: 20 yılda 23 bin 735 çocuk 'anne' oldu

İsmailağa Cemaatine bağlı Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in 6 yaşındaki kızını aynı tarikattaki müridi olan Kadir İstekli ile evlendirmesinin yankıları devam ederken, Türkiye’de son 20 yılda 15 yaşın altında 23 bin 735 çocuk gelinin anne olduğu ortaya çıktı. 

Haber Giriş: 28 Aralık 2022 Çarşamba - 16:24
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Acı tablo: 20 yılda 23 bin 735 çocuk 'anne' oldu

Acı tablo: 20 yılda 23 bin 735 çocuk 'anne' oldu
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Kendisinden 29 yaş büyük kişiyle ‘imam nikahıyla’ evlendirilen 6 yaşındaki çocuk ile 8 yıl önce ‘intihar etti’ denilen ancak geçtiğimiz günlerde kayınpederi Tahir Atak tarafından öldürüldüğü belirlenen 13 yaşındaki Kader Ertem cinayeti bu konuda yaşanan acı gerçeği bir kez daha gün yüzüne çıkardı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile paylaştığı istatistikler dikkat çekti.

15 YAŞ ALTI 23 BİN ÇOCUK ANNE OLDU

2002-2022 yıllarında ağırlıklı Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Karadeniz bölgesi olmak üzere Türkiye'de son 20 yılda 23 bin 735 çocuğun imam nikâhıyla evlendirildiği belirlendi.

Ayrıca, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ile doğum yaptıkları hastane kayıtlarına göre anne oldukları ve bunların tamamının 15 yaşın altında oldukları tespit edildi.
 

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