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Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi akademik personel alacak

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi bünyesinde Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi 9 akademik personel alacağınıı duyurdu. Son başvuru tarihi 10 Ocak 2023 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 29 Aralık 2022 Perşembe - 06:25
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Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi alacak

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi akademik personel alacak
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Resmi Gazete'de Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimleri için 2547 sayılı Kanunun 26. 24. ve 23. maddesinde belirtilen asgari koşulların yanında, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi alınacaktır.
Profesör kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların Anabilim Dalı ile "Başlıca Araştırma Eserini" belirttiği dilekçesine özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, yayın listesini, tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen 6 takım yayınlarını USB taşınabilir belleğe ekleyerek Rektörlüğümüze ilan tarihinden itibaren on beş (15) gün içinde bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Doçent kadrosu daimi statüde olup, atanmak isteyen adayların özgeçmişlerini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını 4 takım halinde USB taşınabilir belleğe ekleyerek dilekçeyle birlikte ilan tarihinden itibaren Rektörlüğümüze on beş (15) gün içinde bizzat başvurmaları, ayrıca Doçent kadrosuna başvuracak adayların Üniversitelerarası Kurul tarafından değişecek bilim alanları için ayrı ayrı belirlenen ve halen yürürlükte olan Doçentlik kriterlerini sağlamış olmaları gerekmektedir.
Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların özgeçmişlerini, noter tasdikli doktora belgelerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını 4 takım halinde USB taşınabilir belleğe ekleyerek dilekçe ile birlikte ilan tarihinden itibaren on beş (15) gün içinde ilgili birime bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8. Maddesinin 7. Fıkrasının (ç) bendi uyarınca

Üniversitemizin yabancı dille eğitim veren birimleri için yabancı dil şartı aranmaktadır.

Yurt dışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.
Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

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