Açığa alınan Organize’nin Müdürü Kerem Öner’in ifadesi ortaya çıktı

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Açığa alınan Organize’nin Müdürü Kerem Öner’in ifadesi ortaya çıktı
Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında açığa alınan Organize Şube Müdürü Kerem Gökay Öner, Jandarma Terörle Mücadele Dairesi’ne 11 sayfalık ifade verdi.

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 4’ü polis 7 kişi tutuklandı.

Açığa alınan Organize Şube Müdürü Kerem Gökay Öner, Kaplan soruşturmasıyla ilgili Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı’na 11 sayfalık ifade verdi.

Soruşturmanın başından itibaren bilgiler veren Öner, Ayhan Bora Kaplan’a yönelik operasyonda İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik’i gördüğünde çok şaşırdığını, görev yaptığı müddetçe bir müdürün operasyon katıldığını hiç görmediğini belirtti.

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AYHAN BORA KAPLAN MASADA OTURMUŞ ÇAY İÇİYORDU

Öner, Kaplan’ın gözaltına alındığı sırada masada oturup çay içtiğini söyledi.

Yurt dışına firar eden gizli tanık Serdar Sertçelik’in hakkında yakalama kararı varken GBT sorgusuna takıldığı ortaya çıktı.

Polis Müdürü Kerem Gökay Öner’e, Sertçelik’le ilgili ‘Emniyete bildirim gelmedi’ mi diye soruldu, Öner ‘herhangi bir bildirim gelmedi’ yanıtını verdi.

YURT DIŞINA KAÇAN İTİRAFÇI SERDAR SERTÇELİK NASIL GİZLİ TANIK OLDU

Polis Müdürü Öner, yurt dışına kaçan Sertçelik’in nasıl gizlik tanık yapıldığını da anlattı:

Serdar Türkiye’ye geldikten sonra şüpheli U.G. isimli komiser odama gelerek, bana ‘Abi şahıs bazı beyanlarda bulanacakmış, savcının aranması gerekiyormuş’ dedi. Ben de hangi sebeple aranacağını sorduğumda, ‘Orasını bilmiyorum, Şevket müdür biliyor’ dedi.

Şevket Demircan, Organize Şube Müdürlüğü’nde bulunan odasının karşısında bir görüşme odası ayarladı. Bu odada, ABK suç örgütü kapsamında alınan şahıslarla mülakat yapıldığını U.G. komiser bana söyledi. Gizli tanık tedbiri uygulandığını sonra öğrendim.

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