Açığa vurmak deyimi ne anlama geliyor?

Açığa vurmak deyiminin anlamı nedir? Açığa vurmak deyimi ile ne anlatılmak isteniyor?

Açığa vurmak deyimi ne anlama geliyor?

Açığa vurmak deyiminin anlamı: Gizli saklı bir şeyi herkese duyurmak, ortaya çıkarmak.

Açığa vurmak deyiminin anlamı gizli olan her şeyi açığa çıkarmak anlamındadır. Gizlenen şeylerin ortaya çıkması ve herkese duyurulması anlamında da kullanılması doğru olur.

Açığa vurmak genelde istemsiz bir şekilde yapılır ve bu sayede gizlenen olaylar açığa vurulmuş olur. Açığa vurmak bir deyimdir ve uygun bir anlam olması halinde cümle içinde kullanılması mümkündür. Açığa vurmak, gizlenen ve saklanan şeyleri ortaya çıkarmak demektir.

Örnek cümleler

Yıllardır içinde sakladığı sırrı mahkemede açığa vurdu.- Yıllardır içinde sakladığı her şeyi bir gün açığa vuracağını hepimiz biliyorduk zaten.

- Keşke aldığını kararları açığa vurmadan önce biraz düşünseydin de bazı kararlar sana özel kalsaydı.

- Bazı duyduğum şeyleri açığa vuracağım herkesin gerçekleri anlamasını sağlayacağım.

- Bu kadar her şey açığa vurulmuşken senin de artık bazı şeyleri gizlemene gerek yok söyle sen de rahatla.

- Sakın bu gerçekleri açığa vurma diye uyarmıştım ama gidip yine gerçekleri söyledi.

- Seni açığa vurup rezil olman için elimden gelen her şeyi yapacağım.

- Her şeyi açığa vurmadan önce nasıl bir duruma düşeceğini düşünseydin keşke.

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