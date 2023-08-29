Açık konuşmak deyiminin anlamı nedir?

Açık konuşmak deyiminin anlamı: Gerçeği sakınmadan, çekinmeden söylemek. Kolay anlaşılır bir dille anlatmak.
Örnek cümleler
- Daima açık konuşan insanları severim.
- Açık konuşmak gerekirse, ofisin temizliğinden memnun değilim.
Açık konuşmak deyimi ne anlama geliyor? Açık konuşmak sözüyle ne anlatılmak isteniyor?
Açık konuşmak deyiminin anlamı: Gerçeği sakınmadan, çekinmeden söylemek. Kolay anlaşılır bir dille anlatmak.
Örnek cümleler
- Daima açık konuşan insanları severim.
- Açık konuşmak gerekirse, ofisin temizliğinden memnun değilim.