Açık konuşmak deyiminin anlamı nedir?

Açık konuşmak deyimi ne anlama geliyor? Açık konuşmak sözüyle ne anlatılmak isteniyor?

Açık konuşmak deyiminin anlamı nedir?

Açık konuşmak deyiminin anlamı: Gerçeği sakınmadan, çekinmeden söylemek. Kolay anlaşılır bir dille anlatmak.

Örnek cümleler

- Daima açık konuşan insanları severim.

- Açık konuşmak gerekirse, ofisin temizliğinden memnun değilim.

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