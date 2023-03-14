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Açık öğretim Fakültesi AÖF sınavları ne zaman? 2023 AÖF sınav tarihleri belli oldu mu?

Merkez üssü Kahramanmaraş ve çevre illerde meydana gelen deprem felaketinin ardından Açık öğretim AÖF sınavları ileri bir tarihe ertelenmişti. Açık öğretim fakültesi öğrencileri 2023 AÖF sınav tarihlerinin ne zaman olduğunu araştırıyor. Peki, açık öğretim Fakültesi AÖF sınavları ne zaman? 2023 AÖF sınav tarihleri belli oldu mu?

Haber Giriş: 14 Mart 2023 Salı - 13:08
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Açık öğretim Fakültesi AÖF sınavları ne zaman? 2023 AÖF sınav tarihleri belli oldu mu?

Açık öğretim Fakültesi AÖF sınavları ne zaman? 2023 AÖF sınav tarihleri belli oldu mu?
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Açık öğretim Fakültesi öğrencileri 2023 AÖF sınav tarihlerini araştırıyor. AÖF sınavlarının online mı yoksa yüz yüze mi yapılacağı ise merak konusu. Peki, açık öğretim Fakültesi AÖF sınavları ne zaman? 2023 AÖF sınav tarihleri belli oldu mu? AÖF sınavları online mı?

Açık Öğretim fakültesi AÖF Bahar dönemi geldi. AÖF bahar döneminde sınava girecek öğrenciler AÖF sınav takvimini araştırıyor. İşte AÖF sınav takvimi detayları..

AÖF SINAVLARI NE ZAMAN?

AÖF bahar dönemi ara sınavları için takvim belli oldu.

Buna göre; AÖF bahar dönemi ara sınavları 15-16 Nisanda, dönem sonu sınavları ise 27-28 Mayıs 2023 tarihlerinde düzenlenecek. Yaz okulu sınavları ise 19 Ağustos 2023 günü gerçekleştirilecek.

AÖF SINAVLARI ONLİNE MI, YÜZ YÜZE Mİ?

Öğrenciler YÖK’ün aldığı uzaktan eğitim kararı sonrası sınavların nasıl yapılacağını merak ediyor.

Anadolu Üniversitesi, Açık öğretim Fakültesi sınavları birçok ilde düzenleniyor. Kahramanmaraş’ta yaşanan depremden Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye, Elazığ ve Şanlıurfa gibi iller etkilendi.

Bu bölgedeki okulların durumuna göre Anadolu Üniversitesi sınavların yapılış şekline karar verecek.

Henüz sınavların internet üzerinden mi yoksa okul ortamında mı yapılacağı bilgisi kurum tarafından açıklanmadı.

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