Açıklama İran’dan geldi: Suriye ile Türkiye arasında görüşme aylar önce başladı

Uluslararası kamuoyunda gündem olası bir Türkiye-Suriye yakınlaşması oldu. Son dönemde bölgede tansiyon yüksek olsa da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüşmeye yeşil ışık yakmasıyla birlikte bölgeden birçok açıklama gelmeye başladı.

Rus medyasında yer alan haberlerde İran Dışişleri Bakanı’nın danışmanı Ali Aşgar Hacı’nın açıklamaları yer aldı. Açıklamalarda Türkiye ile Suriye arasındaki görüşmelerin aylar önce başladığı belirtildi. Astana’daki Suriye görüşmelerinde İran heyetinin başında olan Hacı, tarafların Tahran’da Temmuz ayında gerçekleşen Rusya-Türkiye-İran zirvesinden sonra görüştüğünü söyledi. Hacı, iki ülke arasında güvenlik konusunda görüşmelerin olduğunu belirtti.

“GÖRÜŞMELER DEVAM EDECEK”

Basın toplantısında açıklamalarını detaylandıran Hacı, “Görüşmeler bu zamana kadar iyi geçti ve görüşme gelecekte de devam edecek” dedi.

İngiliz haber ajansı Reuters, Eylül ayının ortasında bazı kaynaklara dayandırdığı haberinde MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın Suriyeli mevkidaşı Ali Mamlouk ile görüştüğünü aktarmıştı. Reuters’ın haberinde iki ülkenin dışişleri bakanlarının da görüşmesinin gündemde olduğu belirtilmişti.