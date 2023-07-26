Açıklanan rakamlar çok fena…

Dün TCMB’den önemli açıklamalar yapıldı. Bunlar:

Kredi büyümesine göre menkul kıymet tesisi kapsamında yüzde 3 olan TL ticari krediler için aylık büyüme sınırının yüzde 2,5 olarak belirlenmesine karar verildi.

Bankacılık sisteminin normale dönmesi için atılan bu adımı yarı olumlu olarak görüyoruz. Bu kararda banka, ticari kredilerde bir yıllık vadede faizi %38,1’e çıkarttığında menkul kıymet tesisi (düşük faizli tahvil tutma cezası) ile karşılaşmayacak. Eskiden bu oran %29,7 idi…

Demek ki bankalar yıllıkta %9,6 faizi artıracak, mevduat faizi 38,1’in altında kaldıkça da işlemden kâr elde edecekleri için kredi vermeye istekli olacaklardır. Dolayısıyla karar kredileri sıkılaştırır gibi gözükse de aslında miktarı artıracak bir etki yapacaktır.

Kredi kartlarında da değişiklik yapıldı, uygulanacak gecikme faizi yüzde 2,13 oldu.

Tebliğ ile kredi kartı azami gecikme faiz oranları hesap yöntemi değiştirilerek arttırıldı. Yeni hesaplamada nominal referans oranları artırıldı. Böylece nihai faiz oranları yükseltilmiş oldu.

Gelelim o fena rakamlara…

Kamunun toplam borç stokuna baktığımızda 2023 başında 4,1 trilyon TL olan rakam alt ayda 5,6 trilyon TL olmuş!

Kıyas için 2018 yılında rakamın 1 trilyon TL, 2017 yılında 876 milyar TL olduğunu söyleyelim.

6 ayda 1,5 trilyonluk bir artış varsa bu ne demektir?

Korkunç bir borçlanma var ve bu borç için milyarlarca liralık faiz ödenecek. KKM hariç 275 milyarlık bir faiz yükü karşımıza geldi…

KKM de eklenirse 6 ayda 500 milyar TL!

Ne demek bu?

TÜPRAŞ piyasa değeri 180 milyar TL

Nerdeyse 3 TÜPRAŞ parasını faize vermişsiniz…

Bu ülkenin kaynakları bu kadar bol mu yahu?

Faiz nasıl ödenecek?

Zamlarla…

Zamlar enflasyona neden olacak, enflasyon Lira’nın değerini daha büyük hızlarda düşürecek, kur artmaya devam edecek…

Tam bir kaos…

Tam bir enflasyon sarmalı…

Ülkeyi kötü yönet, borç al, faiz ödemesi için zam yap, enflasyonu artır, Lira değeri düşsün kur artsın, kur artınca girdi maliyetleri artsın yine enflasyon yükselsin…

Kaynaklar üretime değil tefecilere akıyor!

Kim kurtaracak bizi?

Koltuğa yapışan demokrat amcalar mı?