Açıklanan zararı duyanlar kulaklarına inanamadı. Çiftçilere asrın kazığı !

Çiftçi kuruluşu Kayseri Şeker 1 milyar lira zarar ettirdiler. CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem zararın sorumlularını açıkladı. Adem Kayseri Şeker'in 1 milyar lira zarar ettiğini ve bu durumun AKP'nin yanlış politikalarının bir sonucu olduğunu belirtti. Adem, tarım ve sanayi kuruluşlarının kötü yönetildiğini ve çiftçilerin mağdur edildiğini ifade etti.

Türkiye’de Türkşeker’den sonra en fazla şeker kotası bulunan Kayseri Şeker, 1 milyar lira zarar açıkladı. 2022 yılında ihtiyaç olmadığı halde 400 bin ton şeker ithalatının faturası çıkmaya başladı. Türkşeker, stokunda yaklaşık 500 bin ton şeker kalırken, kooperatif şeker fabrikaları da şeker fiyatlarının düşük kalmasından bilançolarında ciddi zararlar açıkladı.

Kayseri Şeker konuyla ilgili olarak Kamu Aydınlatma Platformuna yolladığı açıklamada zarar miktarı ortaya çıktı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem yaptığı açıklamada, "AKP'nin yıllardır uyguladığı yanlış politikalar ve liyakatsiz atamalar, tarım ve sanayi kuruluşlarımızı iflasın eşiğine getirmiştir. Kayseri Şeker'deki bu tablo, bir dönemin kar eden dev şirketlerinin nasıl zarara sürüklendiğinin açık bir örneğidir" ifadelerine yer verdi.

Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş. (KAYSE), 01.05.2024-31.07.2024 döneminde toplam 997.737.785 TL net zarar açıkladı. Şirket 01.05.2023 – 31.07.2023 döneminde 1.931.492.822 TL zarar açıklamıştı.

Türk Şeker'den sonra en büyük şeker pancarı kotası bulunan Kayseri Şeker'in bu denli zarar etmesine şu ana kadar herhangi bir açıklama yapılmadı. Ancak geçmiş dönemlerde Kayseri Şeker'in kar ettiği belirtiliyor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem yaptığı yaptığı yazılı açıklamada şunları söyledi.

"Türkiye'nin en büyük şeker üreticilerinden olan Kayseri Şeker'in 1 milyar lira zarar etmesine şaşırmadık. Kayseri Şeker Fabrikası'nın 2024 yılı 1'inci çeyrek finansal raporları Kamu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden açıklandı. Raporlara göre, fabrikanın hasılatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34 azalmış, öz kaynakları ise sadece üç aylık bir dönemde yüzde 3,7 oranında düşüş göstermiştir. Bu tablo, kötü yönetimin sonucudur ve AKP'nin ülkemizde başarıyla yönettiği bir tane kamu kuruluşu bile kalmadığının en somut göstergesidir. Kayseri Şeker'deki bu tablo, bir dönemin kar eden dev şirketlerinin nasıl zarara sürüklendiğinin açık bir örneğidir"

Kayseri Şeker'in gerçek sahipleri olan çiftçilerin mağdur edildiğini belirten Adem, Yönetim kurulu üyelerine yüzde 66,7 oranında maaş zammı yapılırken, pancar üreticilerine verilen fiyat artışı yalnızca yüzde 28 olduğunu ifade etti.

YÜKSEK FAİZ ÖDEMELERİ KAYSERİ ŞEKER'İ ZARAR ETTİRDİ

Şirketin zarara uğramasının temel nedeni finansman giderleri olduğunu ileri süren Erhan Adem, şirketlerin kasası eridiğini, yönetim bu süreçte kendi gelirlerini artırdığını ifade etti.