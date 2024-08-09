Açıktaki teknede 14 iskelet bulundu! Yetkiler alarma geçti

Dominik Cumhuriyeti'nin kuzeyindeki Mara Trinidad Sanchez eyaletine bağlı Ro San Juan sahilinde akıntıya kapılmış bir halde tekne bulunurken, yetkililer harekete geçti.

Sivil Savunma, Dominik Donanması ve yerel yetkililer, teknede 14 iskeletin bulunduğunu duyurdu. Teknedeki belgelerde, kalıntıların Senegal ve Moritanya'dan gelenlere ait olduğunun belirlendiği ifade edildi.

SENEGAL VE MORİTANYA KİMLİKLERİ ÇIKTI

Dominik Donanması, menşei bilinmeyen teknenin yerel bir balıkçı tarafından bulunduğu ve yetkililere haber verildiğini bildirdi. Teknede iskeletlerin yanı sıra cep telefonları, sırt çantaları ile Senegal ve Moritanya vatandaşlarına ait kimlik belgelerinin de bulunduğu belirtildi.

KOKAİN BENZERİ MADDE BULUNDU

Öte yandan, bir sırt çantasında 12 paket kokain ya da eroine benzeyen bir madde tespit edildiği ve bu maddelere de tam olarak ne olduklarının belirlenmesi için daha detaylı analizler yapılmak üzere el konuldu.

İSKELETLER DEZENFEKTE EDİLDİ

iskeletlerin olası hastalıkları önlemek için dezenfekte edildiği, daha sonra da incelenmek üzere adli tıpa gönderildiği ifade edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yetkililer, teknenin muhtemelen Avrupa'daki varış noktasından saptırılarak akıntılarla Karayipler'e sürüklenmiş olma ihtimali üzerinde dururken, olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlattı.