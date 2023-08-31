Açıktan kazanmak deyimi ne anlama geliyor?

Açıktan kazanmak deyiminin anlamı nedir? Açıktan kazanmak sözüyle ne anlatılmak isteniyor?

Açıktan kazanmak deyimi ne anlama geliyor?

Açıktan kazanmak deyiminin anlamı: Ortaya hiçbir emek ve sermaye koymadan gelir elde etmek, para kazanmak.

Açıktan kazanmak deyimi, hiçbir şekilde ortaya sermaye ve emek koymadan para kazanmak; yani havadan gelen para manasında kullanılmaktadır.

Örnek cümleler

- Günümüz insanı açıktan kazanmayı bir kural hâline getirdi.

- Çağımız gençleri açıktan kazanmayı çok seviyorlar.

- Ben onu anlamıyorum. Biz sabah akşam çalışıyoruz anca karnımızı doyuruyoruz. O ise açıktan kazanıyor.

- Söylesen karşı çıkarlar ama açıktan kazanmayı kim sevmez ki?

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