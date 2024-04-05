'Acil 40 liraya ihtiyaç var'. İhracatçılardan iktidara 'çift kur' çağrısı

İstanbul Habubat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Kazım Taycı, İHBİR'in 2024 hedefleri ve ihracattaki son durumun değerlendirildiği toplantıda önemli açıklamalarda bulundu.

Taycı, ihracatçıların kullandığı dolar/TL kuru hakkında zerzenişte bulundu. Tüm ihracatçılar gibi kendilerinin de kurdan muzdarip olduklarını belirten Taycı, Kur oranlarının enflasyonun çok gerisinde kaldığını ifade ederek, "Bu şekilde fiyatlama yaptığımız zaman otomatikman döviz bazındaki fiyatlarımıza zam yapıyoruz. Yani 10 dolarlık ürünümüzü 11,5-12 dolara çıkardığımız zaman müşteriye döviz bazında niye zam yaptığımızı anlatamıyoruz" ifadelerini kullandı.

"ÇİFT KUR TALEP ETTİ"

Kur konusunda yüzde 10'a kadar talep ettiklerini ifade eden Taycı, "Öyle bir noktayız ki bu işi yüzdelerle bağlayamayacağız" diyerek "çift kur" uygulaması talep etti.

160 ülkeye ihracat yaptıklarını belirten Taycı, yıllarca uğraşarak raflarda yer bulduklarını ve düşerlerse tekrar raflara çıkabilmenin zor olduğunu ifade etti.

"ACİL 40 LİRAYA İHTİYAÇ VAR"

Mevcut uygulamada, ihracatçıların elde ettikleri ihracat bedellerinin yüzde 40'ını TCMB'ye satmaları gerektiğini hatırlatan Taycı, ihracatçı firmalar yurt dışından getirdikleri dövizi Merkez Bankası'na sattıklarında, TL'ye çevrilen tutarın yüzde 2'si kadar döviz desteği aldıklarını, fakat bu destek seviyesinin yeterli olmadığını belirtti. ihracatçılar, bu oranın önce yüzde 4'e daha sonra da yüzde 10'a yükseltilmesini talep etmişti.

Enflasyon ve kur arasında açılan makasın altını çizen Taycı, ihracatçının üretimden kopmaması ve yurt dışındaki pazarları kaybetmemesi için, ihracatçıya uygulanması gereken kurun 40 lira olması gerektiğini belirtti.