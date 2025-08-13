Acil çağrıya koşarken yere çakıldı! Mardin’de mavi kod paniği

Olay, dün 09.00 sıralarında Kızıltepe ilçesi merkez Yenikent Mahallesi'ndeki özel hastanede meydana geldi. Hastanede görevli anestezi personeli Fikri Aktaş, nöbeti bittiği için kıyafetlerini değiştirip evine gitmeye hazırlanırken, hastaneye gelen bir hastaya acil yaşam desteği sağlamak için uygulanan "mavi kod" çağrısı yapıldı.

Çağrıyı duyan Aktaş, sivil kıyafetleriyle çağrının yapıldığı bölüme koşmaya başladı. Bu sırada yanlış tarafa gittiğini anlayan Aktaş, manevra yapında kayıp yere düştü. O anlar, hastanenin güvenlik kamerasına yansıdı.