Acil serviste miras kavgası. Sopayı kapan koştu

Kameralara takılan görüntüler olayın boyutunu gözler önüne serdi.

Kavgalı taraflardan, kafasına aldığı sopa darbesiyle yaralanan 1 kişi, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Akşam saatlerinde kavgalı oldukları kişinin hastanede olduğunu öğrenen diğer aile fertlerinin hastaneye akın etmesi üzerin iki aile arasında bir kez daha tartışma yaşandı.

Kısa sürede büyüyen kavga hastane acil polikliniğini birbirine kattı.

Yaşananlar kameralara anbean yansırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.