Acil serviste miras kavgası. Sopayı kapan koştu

Kaynak: DHA
Acil serviste miras kavgası. Sopayı kapan koştu

Diyarbakır’da aralarında miras meselesi yüzünden huzursuzluk bulunan 2 aile arasında, hastane acil polikliniğinde sopalı, tekme ve yumruklu kavga çıktı.

Kameralara takılan görüntüler olayın boyutunu gözler önüne serdi.

Kavgalı taraflardan, kafasına aldığı sopa darbesiyle yaralanan 1 kişi, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

67076-1.jpg

Akşam saatlerinde kavgalı oldukları kişinin hastanede olduğunu öğrenen diğer aile fertlerinin hastaneye akın etmesi üzerin iki aile arasında bir kez daha tartışma yaşandı.

Kısa sürede büyüyen kavga hastane acil polikliniğini birbirine kattı.

Yaşananlar kameralara anbean yansırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İlgili Haberler
Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş Kılıçdaroğlu ve Akşener'i ziyaret edecek
Kısa yoldan paranızı ikiye katlayacak. Hepsinden çok kazandıran yöntem
Yurt dışındaki köpeğin bir öğünde yediği eti emekli bir senede yiyor
Tüm zamanların en iyi 15 korku filmi
TGC: Siyasetçilerin gazetecileri tehdit etmesi suçtur
TEM'de iki kamyon birbirine girdi. Trafik kilitlendi
Son Haberler
Balık tutmak isterken ayıyla karşılaştılar Video
Balık tutmak isterken ayıyla karşılaştılar
Fenerbahçe'ye veda etti. Taraftarlar yıkıldı Spor
Fenerbahçe'ye veda etti. Taraftarlar yıkıldı
Ceyda Düvenci'nin sözlerine Çok Güzel Hareketler Bunlar ekibinden sessiz tepki Video
Ceyda Düvenci'nin sözlerine Çok Güzel Hareketler Bunlar ekibinden sessiz tepki
Kız kardeşi sınıfta kalınca abisi öğretmene saldırdı! Bakanlık devreye girdi Gündem
Kız kardeşi sınıfta kalınca abisi öğretmene saldırdı! Bakanlık devreye girdi
PTT rapor parası nasıl alınır? Ekonomi
PTT rapor parası nasıl alınır?
Yoldan geçenlerden bira parası isteyen genç sosyal medyada gündem oldu Video
Yoldan geçenlerden bira parası isteyen genç sosyal medyada gündem oldu
Aziz Yıldırım'dan şampiyonluk mesajı. Flaş Ali Koç detayı Spor
Aziz Yıldırım'dan şampiyonluk mesajı. Flaş Ali Koç detayı