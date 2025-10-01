Acil serviste sıra kavgası! Hastaneyi savaş alanına çevirdiler

Düzenleme: Kaynak: DHA

İstanbul Şişli’deki acil serviste sıra kavgası hastaneyi meydana savaşına döndürdü. Polis ve güvenlik ekipleri kavgayı bastırmak için uzun süre müdahale etti.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Kaptanpaşa Mahallesi'ndeki Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Hastanesi'nde meydana geldi. İddiaya göre hastanenin Acil Servis bölümüne gelen bir kadınla hastane çalışanı arasında sıra nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışma sırasında çalışan iddiaya göre kadına, "Sıranı bekleyeceksin" diye bağırdı. Bu sözler üzerine kadınla çalışan arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Acil Servisteki diğer vatandaşların da olaya dahil olmasıyla kavga büyüdü.

Ortalığın karıştığı kavgada sıra nedeniyle birbirine giren tarafları polis ayırdı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

