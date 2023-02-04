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Ece Erken yanlış tedavi mağduru oldu. “Acıların kadını oldum''

Sunucu Ece Erken, yanlış tedavi sonucu mağdur olduğunu belirterek "Uzun zamandır acı çekiyorum. Acıların kadını oldum resmen" dedi.

Haber Giriş: 4 Şubat 2023 Cumartesi - 13:50
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“Acıların kadını oldum'' Ece Erken yanlış tedavi mağduru oldu

Ece Erken yanlış tedavi mağduru oldu. “Acıların kadını oldum''
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Sunucu Ece Erken, geçtiğimiz gün oğlu Eymen ile birlikte Vadistanbul’da objektiflere yansıdı. 

Oğlu Eymen Magic World Eğlence Merkezinde keyifle zaman geçirdiği sırada mağazaları vitrinlerini inceleyen Ece Erken, yanlış tedavi mağduru olduğunu söyledi.

Erken “Doktorun yanlış tedavisinden dolayı uzun zamandır acı çekiyorum. Son zamanlarda acıların kadını oldum resmen.” dedi.     

Erken, gazetecilerle ayak üstü sohbet ettikten sonra alışverişine kaldığı yerden devam etti. Erken geçtiğimiz hafta yine AVM'de görüntülenmiş ve diş ağrısı çektiğini söylemişti. 
 

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