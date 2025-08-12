Açılım sürecinde yorulan, AKP kalemşoru tatile çıktı!

Geçtiğimiz günlerde Türk-Türkiyeli' tartışması üzerinden Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Erhan Afyoncu'yu hedef alan Eski AKP milletvekili ve Yeni Şafak yazarı Mehmet Metiner, köşe yazılarına geçici olarak ara vereceğini açıkladı.

“ÇOK YORULDUM”

Eski AKP milletvekili ve Yeni Şafak yazarı Mehmet Metiner, köşe yazılarında siyasete ve kamuoyuna yönelik değerlendirmelerine bir süreliğine ara vereceğini bugünkü köşe yazısında duyurdu.

“Çok yoruldum” diyen Metiner, “Bu köşede bugüne kadar yazdığım hiçbir sözden pişman değilim. Hiçbir sözümün de İslami akideye ve AK Parti’mizin kurucu ilkelerine aykırı olmadığını gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Hepsinin sonuna kadar arkasındayım” ifadelerini kullandı.

SÜREÇLE İLGİLİ YAZILAR AYRICA YORDU

Bahçeli’nin başlattığı açılım sürecine de değinen Metiner, “Süreçle ilgili yazılar ayrıca yordu. Söylenmesi gerekenleri söyledim. Gelecek nesillere emanet ediyorum o sözleri. Sürecin öngörülen doğrultuda başarılı olmasını yürekten diliyorum. Burada söylediklerimin hepsi kişisel düşüncelerimdi. Benim sözlerim üzerinden AK Parti okuması yapmak doğru değil, AK Parti’yi eleştirmek hiç doğru değil” dedi.

NELER YAŞANMIŞTI?

AKP'li eski milletvekili Mehmet Metiner, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu'nun "Biz Türkiyeli değil Türk'üz" sözlerine tepki göstererek Afyoncu'nun süreci sabote ettiğini ifade etmişti. Metiner ayrıca Afyoncu'ya "kendinizi sanki bu bahiste tek otorite imişsiniz gibi parmak sallayıcı ve üsttenci bir dil kullanamazsınız. Afyoncu’nun bu anlayışı İslam’ın temel akidesine aykırıdır" demişti.