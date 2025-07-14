Açılım tiyatrosuna ‘Rojava’ darbesi!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ‘kurucu önder’ diyerek Meclis’e davet ettiği bebek katili Öcalan ile başlayan yeni açılım tiyatrosunda son perde teröristlerin silah bırakması ile devam ediyor. Ancak bugün bebek katilinin “Rojava” ifadesi dikkat çekti. Kardeşi Mehmet Öcalan aracılığıyla açıklama yapan teröristbaşı Öcalan, “Biz üzerimize düşeni yaptık, artık yapacağımız bir şey yoktur. Rojava’da Kürtler asla silah bırakamaz” sözü gündeme damga vurdu.

AÇILIM TİYATROSU SAHNELENDİ

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müjde olarak duyurduğu ve DEM-AKP-MHP birlikteliği mesajı dikkat çekmişti. Bahçeli ile başlayan süreç tiyatrosunda ilk perde bebek katili Öcalan’ın silah bırakma açıklaması, ikinci perde terör örgütü PKK’nın fesih kararı ve son perde silahların yakılması ile devam ediyor.

TERÖRİSTBAŞI: ROJAVA’DA KÜRTLER ASLA SİLAH BIRAKAMAZ

Gazeteci Adem Karacoban’ın haberine göre; süreç devam ederken, bebek katili Öcalan, kardeşi Mehmet Öcalan aracılığıyla darbe niteliğinde bir açıklama geldi. Teröristbaşı Öcalan, Rojava, SDG ve bölgesel güvenlik konularına “Biz üzerimize düşeni yaptık, artık yapacağımız bir şey yoktur. Rojava’da Kürtler asla silah bırakamaz. Ahmet Şara IŞİD’in başıdır, yarın ne yapacağı belli değildir. SDG gerekirse Tabqa’da Suriye Demokratik Cumhuriyeti’ni ilan edebilir” dedi.

HEYETTEN BİRİ: ŞİMDİYE KADAR MERHABA DEMEKTEN ÇEKİNENLER KANDİL’LE GÖRÜŞMEK İSTİYORLAR

Medyascope’de Ruşen Çakır’ın haberinde ise ‘Rojava’da neden federasyon istemiyorsunuz?’ sorusuna heyetten bir kişinin, “Dışarıdan bozmak isteyenler varmış. Kandil’in belirttiğine göre çağrı sonrası etkili güçler araya giriyor. Kendileriyle görüşmek istiyorlar. ‘Silah bırakmayın’ diyorlar. ‘Rojava’da neden federasyon istemiyorsunuz?’ diyorlar. BM ve başka güçler süreci desteklediklerini söylüyorlar. Ama alttan alta ilişkiye geçip ‘silah bırakmayın’ diyorlarmış. Şimdiye kadar merhaba demekten çekinenler Kandil’le görüşmek istiyorlar. Üst düzeyde stratejik ilişki geliştirmek istiyorlar. Hareketi destekleme eğilimi taşıyorlar” dediğini aktardı.