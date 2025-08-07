Açılım tiyatrosunda ‘Seçim’ rötarı!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin bebek katili Öcalan’ı Meclis’e davet edip, ‘örgütü lağvettiğini açıklasın çıkışıyla başlayan süreç, teröristlerin silahları yakmasıyla devam ediyor. Açılım süreci ise Meclis’e taşındı. İYİ Parti’nin yer almadığı komisyon ilk toplantısını Salı günü yapmıştı.

Halk TV yazarı Mehmet Tezkan, Devlet Bahçeli’nin ve Erdoğan’ın baş aktör olduğu süreçte ekonominin düzelmeden teröristlerin silahlara vedasının imkansız olduğunu, bu noktada 2026 yılını işaret etti. AKP’nin genel seçimler için 2027 yılını işaret etmesi ise hem ekonomi hem de süreçte olumlu gelişmelerin etki etmesi şeklinde yorumlandı.

"İKTİDAR UZAYA ÇIKSA DA KİMSE DÖNÜP BAKMAZ"

Tezkan sebebine dair, “Milletin cebi yanarken terör yangının söndürülmesine bakacak hali, konsantrasyonu yok, alkışlayacak mecali kalmadı… Ekonomideki yangının sönmese bile kontrol altına alınmadan, büyük buhranın biteceğine dair inanç oluşmadan yüzde 33’e fırlayan işsizlik oranı (13 milyon) düşmeye başlamadan iktidar uzaya çıksa da kimse dönüp bakmaz” dedi.

"SİLAH BIRAKMA SÜRECİ 2026’NİN İLKBAHAR VE YAZ AYLARINA ÖTELENECEKLER DİYORUM"

Ekonomideki buhranın 2026 yılında düzelmeye gedeceğini söyleyen Şimşek’i hatırlatan Tezkan, şunları dile getirdi:

“Mehmet Şimşek 2025 yılını yüzde 29,9’luk enflasyonla kapatacağımızı, 2026’nın son çeyreğinde enflasyonun yüzde 20’nin altına ineceğini iddia ediyor… Yani beş yıl önceki seviyeye…Erdoğan’ın Nas politikasını devreye soktuğu yıla… Başarır mı? TÜİK yardımı ile başarabilir!... İşte bu ortamda PKK silahlarını bırakırsa, bu ortamda teröristler teslim olursa iktidar puan kazanır… Bu sebeple silah bırakma süreci 2026’nin ilkbahar ve yaz aylarına ötelenecekler diyorum… Zaten süreç takvimine bakarsanız en erken 2026 yılının bahar aylarını işaret ediyor…”