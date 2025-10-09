Akalan Mahallesi’nde kendilerine ait müstakil evde ikamet eden Durkadın Kandemir (94) ve kızı Bahar Kandemir (54)’den bir süredir haber alamayan yakınları, durumu hemen jandarma ekiplerine bildirdi.

İhbarın ardından olay yerine hızla 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, anne ve kızı hareketsiz halde buldu. Yapılan incelemeler sonucunda, Durkadın ve Bahar Kandemir'in maalesef hayatını kaybettiği tespit edildi.

Anne ve kızın ilk belirlemelere göre, evdeki sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamlarını yitirdikleri belirtildi.