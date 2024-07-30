Açlık da yoksulluk da lüks oldu. Türk-iş açıkladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Açlık da yoksulluk da lüks oldu. Türk-iş açıkladı

Açlık ve yoksulluk sınırı doludizgin...Türk-İş, temmuz ayında açlık sınırının 19 bin 234 liraya yükseldiğini açıkladı. Yoksulluk sınırı da 62 bin lirayı aştı. Böylece açlık sınırı, asgari ücretin 2 bin 232 lira üzerinde gerçekleşti.

TÜRK-İŞ açlık ve yoksulluk sınırını duyurdu. Açlık sınırı ile asgari ücret arasındaki uçurum iyice derinleşmeye başladı. Böylece açlık sınırı asgari ücretin 2 bin 232 lira üzerine çıktı. Açlık sınırı 19 bin 234 liraya yükseldi.

YOKSULLUK SINIRI 62 BİN 653 LİRA

Yoksulluk sınırı ile asgari ücret arasındaki uçurum ise kapanamayacak rakamlara geldi. Yoksulluk sınırı neredeyse asgari ücretin dört katına doğru ilerliyor. Gıda ile giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına denk gelen 'yoksulluk sınırı' ise TÜRK_ İŞ'e göre 62 bin 653 liraya yükseldi.

Araştırmaya göre bekar bir çalışanın yaşama maliyeti 24 bin 902 liraya yükseldi.

ENFLASYON MUTFAĞI YAKIYOR

Enflasyon mutfağı tutuşturmaya devam ediyor. Ankara'da yaşayan dört kişilik ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarı bir önceki aya göre yüzde yüzde 1,35 arttış gösterdi. Son 12 ay itibarıyla değişim oranı yüzde 64,99 olarak kayıtlara geçti. Mutfak enflasyonundaki yıllık değişim ise yüzde 81,16 oldu.

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