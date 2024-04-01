Açlık sınırı asgari ücrete dayandı

TÜRK-İŞ 2024 Mart ayı araştırmasının sonuçlarını duyurdu, Ramazan'da gıda fiyatlarındaki artışın devam ettiğini açıkladı.

TÜRK-İŞ'in araştırmasına göre, Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin yeterli beslenebilmesi için gerekli olan gıda harcaması tutarısı 16 Bin 792 liraya çıktı.

Sendikanın yaptığı araştırmada yoksulluk sınırının ise 54 bin 700 liraya çıktığı görüldü. Gıda harcaması ile giyim, konut giderleri, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması gereken harcamaların miktarı 54 bin 700 lira olduğu açıklandı.

Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin “gıda için” yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre yüzde 3,29 oranında gerçekleşti. Yıllık ortalama artış yüzde 76,71 olarak gerçekleşti.