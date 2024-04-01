Açlık sınırı asgari ücrete dayandı

Kaynak: Haber Merkezi
Açlık sınırı asgari ücrete dayandı
TÜRK-İŞ mart ayı araştırmasında Ankara'daki dört kişilik bir ailenin yapması gereken gıda harcamasının 16 bin 792 liraya yükseldiğini açıkladı. Bu rakam asgari ücretin 210 lira altındaydı.

TÜRK-İŞ 2024 Mart ayı araştırmasının sonuçlarını duyurdu, Ramazan'da gıda fiyatlarındaki artışın devam ettiğini açıkladı.

TÜRK-İŞ'in araştırmasına göre, Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin yeterli beslenebilmesi için gerekli olan gıda harcaması tutarısı 16 Bin 792 liraya çıktı.

Sendikanın yaptığı araştırmada yoksulluk sınırının ise 54 bin 700 liraya çıktığı görüldü. Gıda harcaması ile giyim, konut giderleri, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması gereken harcamaların miktarı 54 bin 700 lira olduğu açıklandı.

Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin “gıda için” yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre yüzde 3,29 oranında gerçekleşti. Yıllık ortalama artış yüzde 76,71 olarak gerçekleşti.

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