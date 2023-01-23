Açlık sınırı daha cebe girmeyen yeni asgari ücreti geçti. Hani nerede ‘uçan Türkiye’

Birleşik Kamu İş Konfederasyonu, ocak ayı Açlık-Yoksulluk Araştırması’nı yayınladı. Araştırmaya göre, 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı bir önceki aya göre 737 lira artarak 9 bin 796; yoksulluk sınırı ise 870 lira artarak 26 bin 994 liraya çıktı. Yoksulluk sınırında, son bir yıllık dönemdeki artış ise 11 bin 982 lira oldu.

Birleşik Kamu İş Konfederasyonu Merkez Yönetim Kurulu, Ankara'da dört kişilik bir ailenin, dengeli ve sağlıklı beslenebilmesi için tüketmesi gereken gıda ve gıda dışı harcamaları dikkate alarak hazırladığı ocak ayı Açlık-Yoksulluk Araştırması’nı açıkladı. Birleşik Kamu İş’in Ar-Ge birimi KAMU-AR’ın hazırladığı ve bugün yayınlanan araştırmada şu veriler yer aldı:

“DÖRT KİŞİLİK BİR AİLENİN AÇLIK SINIRI OCAK AYINDA 9 BİN 796 LİRAYA KADAR ÇIKTI”

“Açlık sınırı ocakta bir önceki aya göre 737 lira artarken, gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama 133 lira artarak 17 bin 198 liraya yükseldi. Temel gıda fiyatlarında yaşanan yüksek oranlı artışlarla dört kişilik bir ailenin açlık sınırı ocak ayında 9 bin 796 liraya kadar çıktı. Ocakta yoksulluk sınırı önceki aya göre da 870 lira arttı. Bir yıl öncesine göre ise açlık sınırı 4 bin 872 lira, gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama ise 7 bin 109 lira arttı. Ailelerin gıda ve gıda dışı ihtiyaçlarını insan onuruna yaraşır bir şekilde yoksunluk hissi çekmeden karşılayabilmesi için yapması gereken toplam harcama tutarını gösteren yoksulluk sınırı son bir yılda toplam 11 bin 981 liralık artış gösterdi.

“SÜT, YOĞURT VE PEYNİR İÇİN YAPILMASI GEREKEN HARCAMA OCAKTA 2 BİN 672 LİRAYA YÜKSELDİ”

Ankara’da en fazla alış-veriş yapılan marketlerden derlenen fiyatlara göre, dengeli beslenebilmek için et- balık- yumurtaya aylık olarak harcanması gereken tutar bir önceki aya göre 268 lira, 2022 yılının aynı ayına göre ise 975 lira artarak 2 bin 381 lira oldu. Kuru bakliyat için yapılması gereken harcama önceki aya göre 6 lira, geçen yılın aynı ayına göre ise 78 liralık artışla 234 liraya yükseldi. Süt, yoğurt ve peynir için yapılması gereken harcama ocakta bir önceki aya göre 217 lira artarak 2 bin 672 liraya yükseldi. Son bir yıllık dönemde ise bin 515 liralık artış oldu. Meyve için harcanması gereken para ocakta 24 lira artarken, geçen yılın aynı ayına göre ise 338 lira artarak 680 lira oldu. Sebze harcaması da önceki aya göre 110 lira, geçen yılın aynı ayına göre ise 755 lira artarak bin 267 lira oldu.

“OCAKTA AÇLIK SINIRI YETİŞKİN ERKEK İÇİN 2 BİN 860 LİRA, YETİŞKİN KADIN İÇİN 2 BİN 245 LİRA, ÇOCUK İÇİN BİN 630 LİRA VE GENÇ İÇİN DE 3 BİN 60 LİRA OLDU”

Ocakta, 2 lira artarak 937 liraya yükselen ekmek, un ve makarna gibi ürünler için yapılması gereken harcama son bir yılda 182 lira arttı. Pirinç ve bulgur harcamaları ocakta önceki aya göre 37 lira artarken son bir yılda ise 317 lira zamlanarak 445 lira oldu. Yağ için yapılması gereken harcama ise 10 lira daha artarak 265 lira oldu. Şeker, bal, pekmez, reçel gibi gıda maddelerine yapılması gereken harcama da ocakta 37 lira artarak 692 lira oldu. Aynı ailenin zeytin için yapması gereken harcama ise önceki aya göre 28 lira, geçen yılın aynı ayına göre ise 121 lira artarak 224 liraya çıktı. Yetişkin erkek için 2 bin 800, yetişkin kadın için 2 bin 200, genç için 3 bin ve çocuk için de bin 600 kalori esas alınarak yapılan hesaplamaya göre ocakta açlık sınırı yetişkin erkek için 2 bin 860 lira, yetişkin kadın için 2 bin 245 lira, çocuk için bin 630 lira ve genç için de 3 bin 60 lira oldu.

“YOKSULLUK SINIRI OCAKTA 870 LİRA DAHA ARTARAK 26 BİN 994 LİRAYA YÜKSELDİ”

Yoksulluk sınırının belirlenmesinde gıda dışı gereksinimlerin fiyat artışları da esas alınarak yapılan araştırmaya göre, dört kişilik bir ailenin gıda dışındaki gereksinimlerini ‘yoksunluk hissi duymadan’ karşılayabilmesi için gereken harcama tutarı da ocakta 133 liralık artışla 17 bin 198 liraya yükseldi. Ocakta dört kişinin giyim ve ayakkabı harcamaları bin 11 liraya inerken, barınma (kira dahil) harcamaları 4 bin liraya, ev eşyası harcamaları 2 bin 440 liraya, sağlık harcamaları 716 liraya yükseldi. Ulaştırma harcamaları 4 bin 622 liraya inerken, haberleşme harcamaları 730 lira, eğlence ve kültür harcamaları 620 lira, eğitim harcamaları 380 lira, tatil-otel harcamaları bin 593 lira ve çeşitli mal ve hizmetlerle ilgili harcamalar bin 86 lira oldu. Dört kişilik bir ailenin insan onuruna yaraşır bir şekilde yoksunluk hissi çekmeden yaşayabilmesi için yapması gereken gıda ile gıda dışı harcamaların toplam tutarını gösteren yoksulluk sınırı (içki ve sigara harcamaları hariç) ise ocakta 870 lira daha artarak 26 bin 994 liraya yükseldi. Yoksulluk sınırında, son bir yıllık dönemdeki artış ise 11 bin 982 lira olarak gerçekleşti.”