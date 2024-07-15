Açlık sınırı rakamı asgari ücreti solladı

Türkiye’de ekonomik krizin hız kazanmasıyla vatandaş yaşam mücadelesi veriyor. Yükselen enflasyon gıdadan barınamaya, barınmadan ulaşıma, ulaşımdan hizmet sektörüne kadar her alanda fahiş fiyatları beraberinde getirdi.

Gıdaya ve barınmaya erişimin neredeyse imkansızlaştığı kriz döneminde asgari ücretlilerin kamburu her geçen gün büyüyor.

Maaşların ceplere girmeden buhar olup gittiği şu dönemde asgari ücretle çalışan vatandaşlar, açlık sınırının altında yaşam sürüyor.

DİSK'e bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası Sınıf Araştırmaları Merkezi (BİSAM), 2024’ün Haziran ayı 'açlık ve yoksulluk sınırı' raporunu paylaştı.

Dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarını belirten açlık sınırı, Haziran'da 19 bin 44 TL’ye çıktı.

Açlık sınırı üzerinden hanehalkı tüketim harcamaları dikkate alınarak yapılan hesaplama sonuçları çerçevesinde ise dört kişilik bir aile için yoksulluk sınırı Haziran'da 65 bin 874 T’ye yükseldi.

TEK BAŞINA YAŞAYANA EN AZ 30.604 LİRA GEREKLİ

Tek başına yaşayan bir kişinin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için yapması gereken mutfak harcamaları ile yaşamını sürdürebilmesi için yapması gereken barınma, ulaşım, eğitim, sağlık vb. harcamalarının toplam tutarı da haziranda 30 bin 604 TL’ye kadar çıktı.

BİSAM'a göre, mayısta dört kişilik bir aile için açlık sınırı 18 bin 489 lira iken, yoksulluk sınır 63 bin 955 lira oldu.