Açlık sınırı uçtu asgari ücret nal topluyor. İşte Almanya'yı kıskandıran rakam !

Emekli ve asgari ücretli enflasyon altında ezilip, kaldı. İşte bu gerçeği açıklanan açlık ve yoksulluk sınırı gözler önüne serdi. İktidara yakın medyanın "Almanya bizi kıskanıyor" haberlerine nazire yaparcasına açlık sınırı ile asgari ücret arasındaki uçurum büyüyor. Fark 4 bin oldu.

Vatandaş zam yağmuru altında geçinebilmek için her yolu denerken, açlık sınırı ile asgari ücret arasındaki makas açıldıkça açılıyor. Asgari ücet 17 bin 2 lira...Peki açlık sınırı ve yoksulluk sınırı ne kadar oldu? Buna Birleşik Kamu-İş Konfenedasyonu'nın Ar-Ge birimi yanıt verdi. Birleşik Kamu-İş'e göre eylülde açlık sınırı 21 bin liraya yükseldi. Yoksulluk sınırı da 65 bin liranın üzerine çıktı.

KAMU-AR’ın verilerine göre eylül ayında dört kişilik bir ailenin açlık sınırını açıkladı. Açlık sınırı asgari ücret olan 17 bin 2 liranın 3 bin 998 lira üstüne çıkarak 21 bin TL'ye yükseldi. KAMU-Ar yoksulluk sınırını da açıkladı. 65 bin 873 liraya kadar yükselen yoksulluk sınırı asgari ücretin 3.8 katına ulaştı.

Açlık sınırı rakamı asgari ücreti solladı

Sendikanın açıkladığı rakamlara göre asgari ücret yoksulluk sınırının yüzde 25.8’ini, 12 bin 500 liraya çıkarılan en düşük emekli aylığı da açlık sınırının ancak yüzde 59.5’ini karşılayabildi.Anlaşılacağı gibi emekliliklerin neredeyse yüzde 60'lık bir açlık oranı var.

Açlık sınırı ağustos ayına göre 42 lira artış gösterdi. Eylülde gıda dışı ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama tutarı ise 1.674 liralık artış yaşandı. Böylece rakam 44 bin 873 liraya çıktı. Yoksulluk sınırı da bir önceki aya göre 1.715 liralık artış gösterdi.

AÇLIK SINIRI BİR YILDA 6 BİN 458 LİRA ARTTIŞ GÖSTERDİ

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonunan açıkladığı rakamlara göre açlık sınırı son bir yılda 6 bin 458 lira arttı.Gıda dışı ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama 17 bin 764 lira ve yoksulluk sınırı ise 24 bin 221 lira arttı.

Dengeli beslenebilmek için et-balık-yumurta alışverişinde harcanması gereken tutar da eylülde bir önceki aya göre 77 lira artış gösterdi. Yıllık olarak bu rakam 2 bin 48 lira artarak 6 bin 96 liraya ulaştı. Kuru bakliyat için yapılması gereken harcama da 2023’ün aynı ayına göre ise 125 liralık artışla 428 lira oldu.