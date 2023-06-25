Açlık sınırı yeni asgari ücreti de geçti. Zamlı maaş cebe girmeden eridi

Türkiye’de son 37 aydır aralıksız olarak artan gıda fiyatları ve yüksek enflasyon süreci açlık ve yoksulluk riskini artırmaya devam ediyor. Temel gıda fiyatlarında yaşanan yüksek oranlı artışlar dört kişilik bir ailenin açlık sınırını haziran ayında 144 lira daha artırarak 11 bin 954 liraya yükselirken, 1 Temmuz’dan itibaren 11bin 406 liraya yükseltilen asgari ücret, daha ödenmeden açlık sınırının altında kaldı.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, Ar-Ge birimi KAMU-AR’ın, dört kişilik bir ailenin, dengeli ve sağlıklı beslenebilmesi için tüketmesi gereken gıda ile beslenmenin yanı sıra diğer ihtiyaçlarını da insan onuruna yaraşır bir şekilde yoksunluk hissi çekmeden karşılayabilmesi için yapması gereken harcamaları dikkate alarak hesapladığı açlık-yoksulluk sınırı araştırmasının Haziran 2023 sonuçlarını açıklandı.

Açlık sınırı haziranda bir önceki aya göre 144 lira artarken, gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama 112 lira azalarak 19 bin 230 liraya indi. Her ikisinin toplamından oluşan yoksulluk sınırı ise önceki aya göre da 33 lira arttı. Bir yıl öncesine göre ise açlık sınırı 5 bin179 lira, gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama 5 bin 869 lira arttı. Yoksulluk sınırı ise son yılda toplam 11 bin 45 liralık artış gösterdi.

Ankara’da en fazla alış-veriş yapılan marketlerden derlenen fiyatlara göre, dengeli beslenebilmek için et- balık- yumurtaya aylık olarak harcanması gereken tutar haziranda bir önceki aya göre 192 lira azaldı, 2022 yılının aynı ayına göre ise 1.535 lira artarak 3 bin 262 lira oldu.

GIDA FİYATLARINDAKİ ARTIŞ DEVAM EDİYOR

Kuru bakliyat için yapılması gereken harcama önceki aya göre 4 lira, geçen yılın aynı ayına göre ise 82 liralık artışla 260 liraya yükseldi.

Süt, yoğurt ve peynir için yapılması gereken harcama bir önceki aya göre 8 lira artarak 2 bin 775 liraya çıkarken, son bir yıllık dönemde ise 886 liralık artış oldu. Meyve için harcanması gereken para haziranda 274 lira, geçen yılın aynı ayına göre ise 589 lira artarak 1.254 lira oldu. Sebze harcaması da önceki aya göre 71 lira, geçen yılın aynı ayına göre ise 610 lira artarak 1.434 lira oldu.

Ekmek, un ve makarna gibi ürünler için yapılması gereken harcama haziranda değişmeyip 1.086 lirada kaldı. Pirinç ve bulgur harcamalarında da artış ya da azalış yaşanmadı ve 532 lira oldu. Yağ için yapılması gereken harcama ise 29 lira azalarak 308 liraya indi.

Şeker, bal, pekmez, reçel gibi gıda maddelerine yapılması gereken harcama da haziranda 5 lira artarak 808 liraya çıktı. Aynı ailenin zeytin için yapması gereken harcama ise 232 liraya yükseldi.

Yetişkin erkek için 2.800, yetişkin kadın için 2.200, genç için 3.000 ve çocuk için de 1.600 kalori esas alınarak yapılan hesaplamaya göre haziranda açlık sınırı yetişkin erkek için 3 bin 490 lira, yetişkin kadın için 2 bin 740 lira, çocuk için 1.989 lira ve genç için de 3 bin 735 lira oldu.

Haziranda dört kişinin giyim ve ayakkabı harcamaları 1.094 liraya çıkarken, barınma (kira dâhil) harcamaları 3 bin 626 liraya indi, ev eşyası harcamaları 2 bin 764 lira, sağlık harcamaları 921 lira oldu. Ulaştırma harcamaları 5 bin 298 liraya çıktı, haberleşme harcamaları 845 lira, eğlence ve kültür harcamaları 743 lira, eğitim harcamaları 483 lira, tatil-otel harcamaları 2 bin 166 lira ve çeşitli mal ve hizmetlerle ilgili harcamalar 1.291 lira oldu.

YOKSULLUK SINIRI

Dört kişilik bir ailenin insan onuruna yaraşır bir şekilde yoksunluk hissi çekmeden yaşayabilmesi için yapması gereken gıda ile gıda dışı harcamaların toplam tutarını gösteren yoksulluk sınırı ise haziranda 33 lira daha artarak 31 bin 185 liraya yükseldi. Yoksulluk sınırında, son bir yıllık dönemdeki artış ise 11 bin 45 lira olarak gerçekleşti.